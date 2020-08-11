11.08.2020 (21:27)

Получен патент Российской Федерации на изобретение в отношении вакцины от нового коронавируса COVID-19

Доклинические исследования вакцины от нового коронавируса COVID-19 прошли в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи и в 48 ЦНИИ Минобороны России, а клинические – в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко, об этом проинформировал на совещании Президента Российской Федерации В.В.Путина с членами Правительства Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что группа авторов вакцины получила патент Российской Федерации на изобретение. В данной работе приняли участие эксперты по надзору за качеством лекарственных препаратов, клинических исследований, была сформирована программа испытаний и отработаны регуляторные вопросы безопасности лекарственного препарата.

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