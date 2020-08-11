11.08.2020 (21:21)

Командующий войсками Центрального военного округа проинспектировал ход учения в Кемеровской области

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл на общевойсковой полигон «Юргинский» в Кемеровской области, где проинспектировал ход проведения двустороннего учения 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО).

Генерал-полковник Александр Лапин заслушал доклад командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майора Якова Резанцева о ходе маневров, выполненных задачах и дальнейших этапах учения, кроме того, осуществил проверку организации управления на командном пункте, оценил работу должностных лиц аппарата руководства учением.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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