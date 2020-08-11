11.08.2020 (21:19)

В Нахимовском военно-морском училище завершены вступительные испытания кандидатов в воспитанники учебного заведения

Вступительные испытания кандидатов в воспитанники учебного заведения проходили с 10 июля по 1 августа. В условиях выполнения мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) экзамены по русскому языку, математике, английскому языку, а также собеседование на определение психологической готовности кандидатов к обучению проводились дистанционно. Специально для проведения вступительных испытаний в довузовские образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации была разработана интернет-платформа «Вперед, кадет!».

В связи с открытием филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Калининграде набор в филиал также осуществлялся преподавателями и представителями психологической службы Нахимовского военно-морского училища. Всего вступительные испытания прошли более 750 человек. В 2020 году численность набора в 5-ые классы Нахимовского училища и в 5-ые, 6-ые, 7-ые классы филиала определена в 80 подростков.

К прохождению вступительных испытаний в 5-ый класс Нахимовского военно-морского училища было допущено 311 кандидатов из разных регионов России. Желание учиться в филиале Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде выразили более 450 человек.

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