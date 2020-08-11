11.08.2020 (21:18)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к ротно-тактическому учению

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) началось ротно-тактическое учение(РТУ) с мотострелковой ротой.

В рамках РТУ военнослужащие отработали действия при подъеме по тревоге, получили оружие, вывели технику из парка боевых машин и сформировали колону в районе сосредоточения.

Выполнив мероприятия по маскировке военной техники, военнослужащие совершили марш протяженностью 40 километров в указанный район в составе роты на более 10 единицах военной техники. При совершении марша в составе роты особое внимание уделили действиям головного дозора при обнаружении по различным признакам заминированных участков дороги на пути следования колоны.

По прибытии в указанный район личный состав оборудовал позиции для ведения оборонительного боя с условным противником. РТУ пройдёт в несколько этапов на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

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