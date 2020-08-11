11.08.2020 (21:18)

Тактику вертолётных засад отработали лётчики ЗВО в Ленинградской области

Экипажи вертолётов Ми-8 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отработали тактику вертолётных засад на полигоне «Кингисепп» в Ленинградской области.

В ходе лётно-тактического учения экипажи вертолётов перелетали на необорудованные взлётно-посадочные площадки в лесных массивах, производили посадку и маскировали авиатехнику. В назначенное время вертолёты в составе тактической пары производили одновременный скоростной взлёт и осуществляли пуск неуправляемых авиационных ракет по вскрытым целям. Тактика вертолётных засад позволят внезапно атаковывать противника, не ожидающего применение авиации в районе своих действий.

Также экипажи вертолётов отработали доставку воздушных поисково-штурмовых групп в районы действий диверсионно-разведывательных подразделений условного противника и ведение стрельбы из стрелкового оружия с борта вертолётов.

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