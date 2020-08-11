11.08.2020 (21:16)

Более 50 расчётов беспилотников ЗВО приняли участие в тренировке в пяти регионах страны

Сегодня более 50 расчетов беспилотных летательных аппаратов Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий Западного военного округа приняли участие в тренировке, которая прошла на полигонах в Московской, Нижегородской, Воронежской, Калининградской и Ленинградской областях.

Расчёты комплексов БЛА совершили марши в назначенные районы, где осуществили подготовку и применение аппаратов для ведения разведки. Данные в режиме прямого эфира передавались в региональный центр управления штаба ЗВО в Санкт-Петербурге, а также на полевые пункты управления. Расчеты зафиксировали движение колонн бронетехники, ведение учебно-боевых действий, вскрыли замаскированные позиции подразделений. Условным противником выступили подразделения ЗВО, проводившие боевую подготовку.

Также с расчётами проведены занятия по особенностям эшелонирования, зонирования и разделения воздушного пространства, его совместного использования при нахождении в небе большого количества воздушных судов различного типа.

В тренировке участвовали комплексы БЛА «Орлан-10», «Элерон», «Груша».

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