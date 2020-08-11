11.08.2020 (19:32)

В Новосибирском ракетном соединении стартовал финальный этап конкурса на лучший расчет подготовки и пуска РВСН «Стратегическое многоборье»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Новосибирском ракетном соединении стартовал финальный этап конкурса на лучший расчет подготовки и пуска РВСН «Стратегическое многоборье»

Стратегические ракетчики вывели на полевые позиции подвижный ракетный комплекс «Ярс». На полевой позиции расчет развернул ракетный комплекс и провел мероприятия по маскировке и приведению агрегатов в боевую готовность.

Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных мобильными ракетными комплексами.

Кроме того, в ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

Финальному этапу конкурса «Стратегическое многоборье» предшествовали соревнования в масштабе соединений и объединений. Победителями станут три команды - по одной от каждой ракетной армии.



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