11.08.2020 (19:32)
В Новосибирском ракетном соединении стартовал финальный этап конкурса на лучший расчет подготовки и пуска РВСН «Стратегическое многоборье»
Стратегические ракетчики вывели на полевые позиции подвижный ракетный комплекс «Ярс». На полевой позиции расчет развернул ракетный комплекс и провел мероприятия по маскировке и приведению агрегатов в боевую готовность.
Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных мобильными ракетными комплексами.
Кроме того, в ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.
Финальному этапу конкурса «Стратегическое многоборье» предшествовали соревнования в масштабе соединений и объединений. Победителями станут три команды - по одной от каждой ракетной армии.