11.08.2020 (19:25)

Нового командира Псковского гвардейского соединения ВДВ представили личному составу дивизии и вручили Георгиевское знамя

11 августа в Пскове заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант Андрей Холзаков представил личному составу нового командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

В ходе торжественного ритуала заместитель командующего ВДВ принял Георгиевское знамя из рук гвардии генерал-майора Игоря Каплий, который командовал соединением с февраля 2018 года, и передал его новому командиру — гвардии полковнику Сергею Чубарыкину.

На торжественном митинге генерал-лейтенант Андрей Холзаков в своем выступлении заявил: «Сегодня торжественный день для всего соединения — подведение итогов командиром дивизии гвардии генерал-майором Игорем Каплий и новая страница командира дивизии гвардии полковника Сергея Чубарыкина.

Коллектив вашего соединения не раз доказывал, что Вы способны выполнять любые поставленные задачи. У Игоря Григорьевича — это веха обучения новому, приобретение новых знаний для того, чтобы вернуться в строй и продолжить дальнейшее свое командование на более высоком уровне. У Сергея Викторовича — это сложные задачи, стоящие впереди: полковые и батальонные тактические учения, подготовка соединения к новому учебному году и другие ответственные мероприятия.

От имени командования и Военного совета Воздушно-десантных войск желаю генерал-майору Игорю Григорьевичу Калпий отличной учебы в самом престижном военном вузе страны — Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, а полковнику Сергею Викторовичу Чубарыкину — быть первым среди лучших командиров соединений Российской Армии».

В церемонии передачи Георгиевского знамени соединения приняли участие представители командования Воздушно-десантных войск, ветераны Псковского соединения, руководство Псковской области и г. Пскова, представители ветеранских и общественных организаций.

Справочно:

Гвардии полковник Сергей Викторович Чубарыкин окончил Рязанский институт Воздушно-десантных войск в 2002 году и Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» в 2010 году. Занимал должности от командира парашютно-десантного взвода до начальника штаба гвардейской воздушно-десантной дивизии.

После окончания в 2018 году Военной академии Генерального штаба ВС РФ проходил службу в должности начальника Центра управления командования Воздушно-десантных войск – заместителя начальника штаба ВДВ.

Указом президента Российской Федерации от 19 июля 2020 г. назначен на должность командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Кандидат технических наук. Награжден государственными и ведомственными наградами.

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