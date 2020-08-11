11.08.2020 (19:19)

Военнослужащие ЗВО проведут форум «Армия-2020» в Кронштадте

Применение новейших образцов вооружения и военной техники продемонстрируют военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт в Кронштадте с 27 по 29 августа.

«Гости форума «Армия-2020» в Кронштадте смогут увидеть практическое применение более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники. В подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 300 военнослужащих», — сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

В статическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Гостей ждут экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

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