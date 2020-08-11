11.08.2020 (18:00)
Экипажи Ту-160 в ходе учения выполнили перелет из Саратовской области на аэродром в Анадыре
Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения дальней авиации.
Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. километров.
Летно-тактическое учение, в котором задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
В ходе учения отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению.
Новости по теме:
В зенитном ракетном соединении ЮВО проведены торжественные мероприятия в честь 82-й годовщины со дня образования
Метки: