11.08.2020 (18:00)

Экипажи Ту-160 в ходе учения выполнили перелет из Саратовской области на аэродром в Анадыре

Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения дальней авиации.

Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тыс. километров.

Летно-тактическое учение, в котором задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе учения отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению.

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