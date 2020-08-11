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11.08.2020 (19:12)

Армейская авиация ЦВО в рамках учения прикрыла движение войск, поднятых по тревоге в Сибири

Транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» прикрыли с воздуха движение войск, поднятых по тревоге в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях в рамках двустороннего учения с 41-й и 2-й общевойсковыми армиями Центрального военного округа (ЦВО).

В мероприятии задействованы экипажи отдельного вертолетного полка ЦВО, дислоцированного под Новосибирском. Летчики выполнили поиск организованных засад условного противника на маршрутах колонн боевой техники, прикрыли с воздуха движение войск к местам погрузки на железнодорожный транспорт.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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