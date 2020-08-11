11.08.2020 (19:09)

Специалисты РХБ защиты 41-й армии ЦВО впервые на учении апробировали новое оборудование

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели апробацию современного комплекса химической разведки в ходе выполнения учебно-боевых задач в рамках двустороннего учения с участие общевойсковых объединений военного округа.

Приборы химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3 пришли на замену войсковым приборам химической разведки ВПХР.

ПХРДД-3 предназначены для обнаружения токсичных паров в приземном слое воздуха в полевых условиях в отрыве от химических разведывательных машин. Они позволяют обнаружить наличие отравляющих веществ в диаметре до четырёх тысяч метров, не покидая поста наблюдения (в отличие от приборов более ранних модификаций).

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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