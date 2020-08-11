11.08.2020 (19:08)

Военнослужащие ЦВО на учении в Кемеровской области предотвратили нападение условного противника на командный пункт

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в рамках крупнейшего в 2020 году двустороннего учения в ЦВО, начавшегося 10 августа, предотвратили нападение на командный пункт и уничтожили условного противника в Кемеровской области.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа условного противника проникла в тыл для проведения диверсий на командном пункте и захвата документов.

Разведчики при помощи приборов разведки ПСНР-5М обнаружили перемещение условного противника, совместно с мотострелковым подразделением заняли оборону, отразили атаку, блокировали и уничтожили диверсионную группу условного противника, пытавшуюся проникнуть на командный пункт.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице