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11.08.2020 (19:08)

Инженерные подразделения ЮВО на спецучениях оборудовали пути движения войск и переправы на водных преградах

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных учений задействовали комплекты оперативного развертывания временных дорог для преодоления войсками участков местности со сложным рельефом. Инженеры выполнили осушение болотистой местности, в том числе в створах переправ.

Так, для подготовки десантной переправы на учениях задействовали 360-тонные паромы.

В целях оборудования съездов к переправам специалисты инженерных войск воспользовались мотопомпами для размытия грунта. Впервые для оборудования переправ в условиях морских проливов на учениях задействовали баржи. Инженеры Черноморского флота выполнили подтопление барж-площадок для удержания ленты моста на больших течениях с использованием якорей ВМФ.

В рамках учений были выполнены нормативы с применением современных средств инженерного вооружения – катеров БМК-МО, БМК-МТ, а также аэролодок.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа проводятся одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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