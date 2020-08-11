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11.08.2020 (19:04)

На спецучении по гидрометеорологическому обеспечению в ЮВО впервые применили новейшую автоматическую метеостанцию «МАМС»

На специальном учении по гидрометеорологическому обеспечению, которое началось в Южном военном округе (ЮВО),  впервые применили новую систему измерения и передачи гидрометеорологической информации в полевых условиях.

С помощью автоматической метеорологической станции «МАМС» подразделения метеорологов выполнили измерения основных метеорологических параметров атмосферы. Обработанная в автономном режиме информация была передана на пункты управления соединений и воинских частей для использования в интересах оперативно-тактических действий.

Также на спецучении в полевых условиях впервые задействовали перспективный радиозондировочный комплекс «Мелодия». С его помощью военные метеорологи ЮВО провели комплексное зондирование атмосферы, определили приземные метеорологические параметры и передали их на командные пункты войск.

На специальном учении более 30 подразделений гидрометеослужбы ЮВО выполняют задачи приема и обработки аэросиноптического материала с целью разработки прогнозов погоды различной заблаговременности. Информация, подготовленная военными синоптиками, обеспечивает выполнение задач по предназначению подразделениями и воинскими частями 4-й армии ВВС и ПВО, расчетами комплексов беспилотной авиации, а также воинскими частями ракетных войск и артиллерии.

В специальном учении задействовано более ста специалистов метеорологических подразделений и 90 единиц специальной техники. Учение проходит в период с 10 по 14 августа в рамках подготовки к проведению СКШУ «Кавказ-2020».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Гидрометеорологическая служба ВС РФ
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