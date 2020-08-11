11.08.2020 (19:03)

Ракетные комплексы «Искандер» перебазированы на полигон в Оренбургской области в ходе учения

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы на полигон в Оренбургской области для участия в крупнейшем двустороннем ученим.

В ходе совершения комбинированного марша, 50 км которого проходило в ночное время, военнослужащие отработали более 30 вводных, в том числе движение в условиях радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

На учении расчеты ОТРК «Искандер» отработают действия по заряжанию пусковой установки, оборудование и маскировку стартовых позиций, их топогеодезическую привязку к местности, а также оборудование заглубленных площадок для перегрузки ракет. В ходе розыгрыша практического эпизода расчеты нанесут одиночные ракетные удары по критически важным объектам условного противника электронными пусками.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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