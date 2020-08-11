11.08.2020 (19:03)
Автомобильную переправу на базе разрушенного железнодорожного пути организуют специалисты ЮВО на спецучении МТО
Бесперебойное движение автомобильного транспорта через Волгу в Астраханской области специалисты соединений материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) впервые обеспечат с использованием малого автомобильного разборного моста МАРМ через разрушенный железнодорожный путь.
Для строительства автодорожного комбинированного моста личный состав соединений МТО ЮВО также задействует штатное имущество среднего автодорожного разборного моста САРМ-М и парков наплавного моста ПМП длиной более 560 м.
В ходе учения специалисты МТО развернут полевой пункт управления, проведут инженерную разведку и разминирование, в завершение организуют дорожно-комендантскую службу и обеспечат пропуск автомобильной колонны через переправу.
Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.
Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.