11.08.2020 (18:59)

Миротворцы ЦВО отразили атаку условных диверсантов на командные пункты 2-й общевойсковой армии ЦВО под Оренбургом

Военнослужащие миротворческого соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа отразили атаку диверсионных групп в ходе двустороннего учения в Оренбургской области.

По замыслу учения, в районах расположения командных пунктов 2-й армии на полигоне Донгуз расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили разрозненные группы противника. В режиме реального времени разведданные были переданы на пункт управления. Оценив обстановку, командование приняло решение провести огневую засаду. Диверсанты были уничтожены огнем штатного вооружения БТР-82А и стрелкового оружия.

В розыгрыше тактического эпизода было принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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