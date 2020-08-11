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11.08.2020 (18:58)

В Челябинской области открыли единственный на Урале памятник космическим спасателям

В Южноуральске (Челябинская обл.) в преддверии Дня Военно-воздушных сил открыли единственный на Урале памятник космическим спасателям — летчикам армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО).

Композиционно комплекс представляет собой «парад» планет Солнечной системы, в центре которого установлен вертолет Ми-8, применяемый поисково-спасательной группой ЦВО при поиске и спасении экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей «Союз-МС».

В торжественной церемонии открытия приняли участие летчики армейской авиации, военнослужащие поисково-спасательной группы ЦВО, а также летчик-космонавт Герой России Михаил Корниенко.

Вертолет Ми-8, установленный в центре композиции, находился на вооружении поисково-спасательной группы ЦВО до 1995 года и неоднократно привлекался к выполнению задач по поиску и спасению экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей. Перед установкой на постамент специалисты провели работы по демилитаризации вертолета: с него были сняты системы навигации, вооружения, убраны двигатели и инженерно-технические сети, а также обновлено лакокрасочное покрытие.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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