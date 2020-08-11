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11.08.2020 (18:52)

Доставку автомобильного имущества со склада Росрезерва на базу хранения ЮВО на спецучении МТО впервые отработают железнодорожным транспортом

Получение оперативных запасов с семи комбинатов Росрезерва отработают участники специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).

Порядок пополнения запасов организован с привлечением железнодорожного и автомобильного транспорта.

Соединение МТО ЮВО обеспечит получение автомобильных шин со склада одного из комбинатов Росрезерва и доставку имущества на окружные склады и базы. Впервые организация получения автомобильного имущества будет осуществляться железнодорожным транспортом.

Всего более 3 тыс. автомобильных шин будет перевезено по железной дороге на расстояние около 300 км со станции погрузки в Краснодарском крае до конечного пункта в Ростовской области.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа будет проведено одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействовуют 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО будет привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовуют порядка 250 единиц техники.

В ходе учения будет отработано управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , Южный военный округ , Специальное учение МТО
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