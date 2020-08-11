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11.08.2020 (18:49)

Восемь вертолетов армейской авиации совершили перелет на оперативный аэродром под Оренбург для участия в крупных учениях

Восемь вертолетов бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, перебазировались на оперативный аэродром под Оренбургом для участия в крупнейшем двустороннем учении 2-ой и 41-ой общевойсковых армии Центрального военного округа.

Выполняя перебазирование, экипажи армейской авиации ЦВО преодолели более 1 тыс. километров с дозаправкой в Самарской области.

В ходе учения летчики отработают доставку тактического десанта и его высадку различными способами: посадочным, парашютным и по-штурмовому с помощью каната. Также пилотам вертолетов Ми-24 предстоит выполнить задачи ведения разведки и огневой поддержки наступающих танковых подразделений с боевым применением неуправляемых 80-мм авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность».

Экипажи вертолетов Ми-8 отработают элементы по эвакуации условно раненного.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Авиация
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