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11.08.2020 (18:49)

На спецучении МТО ЮВО военнослужащие оборудуют грунтовый аэродром с последующей посадкой на него штурмовой авиации

На земляном участке Погорелово в Ростовской области подразделения материально-технического обеспечения (МТО) оборудуют полевой аэродром в рамках специального учения МТО Южного военного округа (ЮВО).

Специалисты МТО соединения ВВС и ПВО ЮВО и инженерного соединения военного округа выполнят планировку покрытий полевого аэродрома, устройство рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. После приема самолетов штурмовой авиации инженерно-технический состав обеспечит их заправку и подготовку к вылету на боевое применение.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ВВС
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