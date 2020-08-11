11.08.2020 (18:41)

Военные связисты ЦВО развернули скрытую систему управления войсками на учении в четырех регионах России

Специалисты подразделений связи Центрального военного округа (ЦВО) в рамках двустороннего учения общевойсковых армий развернули систему скрытого управление войсками, связав командные пункты, расположенные на общевойсковых полигонах в Республике Тыва, Кемеровской, Новосибирской и Оренбургской областях.

В ходе развертывания и поддержания устойчивости системы скрытого управления войсками на учении военные связисты ЦВО выполняют различные вводные по защите полевых пунктов от диверсионно-разведывательных групп условного противника, созданию резервных каналов связи на основе оптического волокна в условиях радиопомех.

На учении задействованы современные станции связи Р-160-0,5, цифровые комплексы П-240И-4 «Переселенец», подвижные командные пункты АПЕ-5К, способные создать до 100 закрытых каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи, а также применяемые впервые бронированные аппаратные связи П-230Т.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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