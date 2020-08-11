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11.08.2020 (18:34)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО отработали действия по ведению наземной и воздушной разведки в Ленобласти

Ленинградской области более 300 военнослужащих подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактико-специальном учении на полигоне Кирилловский.

В ходе выполняемых мероприятий военнослужащие разведбатальона совершили 30-ти километровый марш комбинированным способом на территорию полигона. Прибыв в назначенный район, разведчики отработали нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций для бронетехники, организации охраны и обороны занимаемого района, ведению наземной и воздушной разведки условного противника и выполнили ряд специальных задач в соответствии с предназначением.

На завершающем этапе учения разведчики выполнят комплексное задание, включающее в себя разведку и уничтожение участников условных бандформирований, поиск и захват документов, содержащих сведения особой важности.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать навыки по установке ловушек, организации засад, скрытному передвижению в условиях ведения противником наблюдения с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов.

К проведению тактико-специального учения привлечено более 300 военнослужащих армии и около 20 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательных подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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