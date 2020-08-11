11.08.2020 (18:30)

Российские военнослужащие оказали благотворительную помощь многодетным семьям, проживающим в отдаленных районах Таджикистана

В населенном пункте Исамбай, расположенном в 80 километрах от столицы республики, местным жителям были переданы вещи первой необходимости, обувь, продукты питания, необходимые бытовые предметы и средства гигиены. Самым маленьким членам семьи вручили мягкие игрушки, школьные ранцы и сладкие угощения. В благотворительной акции также приняли участие юнармейцы из школ Минобороны России в Таджикистане, члены семей военнослужащих, которые добровольно собрали гуманитарную помощь.

Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для командования 201-й военной базы. Всего за текущий год от российских военнослужащих было передано более 12 тонн продуктов, одежды и других вещей.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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