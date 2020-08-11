11.08.2020 (18:29)

Молодые летчики МиГ-31 ЦВО выполнили первые полеты в стратосфере

Молодые летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в рамках летно-тактического учения выполнили первые полеты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы.

Первый подъем на высоту около 20 тыс. метров молодые пилоты выполнили под контролем опытных летчиков-инструкторов, чтобы получить допуск они прошли теоретическую подготовку, выполнили и освоили более простые элементы пилотирования.

Для преодоления перегрузок, связанных с выполнением учено-боевых задач на предельных скоростях и высотах, экипажи использовали специальные высотно-компенсирующие костюмы, предназначенные для выравнивания возникающей разницы в давлении. На высоте около 10 тыс. метров летчики провели контрольную проверку работоспособности кислородных систем, после чего совершили подъем воздушного судна в ближний слой стратосферы на скорости 2,5 тыс. км/ч.

При подготовке и выполнении полетов на максимальной высоте особое внимание уделяется состоянию здоровья экипажей и способности переносить перегрузки. Специалисты медицинской службы контролировали жизненные показатели летчиков до вылета и после него.

В летно-тактическом учении с выполнением учебно-боевых задач на практическом потолке высот было задействовано 11 высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, около 30 единиц наземной техники, более 150 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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