11.08.2020 (18:26)

В Ленобласти артиллеристы общевойсковой армии ЗВО в ходе учения уничтожили условное бандформирование в населенном пункте

Военнослужащие гвардейской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тактического учения поразили более 100 мишеней, имитирующих укрепления и бронированные объекты противника.

В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты самоходных гаубиц «Акация» уничтожили укрепленные огневые точки условного бандформирования в блокированном населенном пункте, расположенные на дальности 4 км с закрытых огневых позиций. Координаты целей были переданы операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и наземными группами разведки при помощи КРУС «Стрелец».

Артиллеристы выполнили индивидуальные и групповые нормативы по работе на технике, совершили противоогневой маневр с последующей стрельбой прямой наводкой.

В ходе проводимых мероприятий также были рассмотрены вопросы взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерийских подразделений, ведения разведки и уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

В тактико-специальном учении приняли участие более 300 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и военной техники.

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