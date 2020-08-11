Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.08.2020 (18:23)

На Балтийском флоте начался лагерный сбор ракетных войск и артиллерии

На полигонах боевой подготовки армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области начался лагерный сбор ракетных войск и артиллерии.

В ходе проведения полевого выхода военнослужащие отработают вопросы управления артиллерийским огнём, а также примут участие в различных тактических учениях.

Артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, выполнят различные учебно-боевые задачи на местности, в том числе и специальные.

Главной задачей лагерного сбора является слаживание артиллерийских и ракетных дивизионов, отработка взаимодействия с мотострелковыми и танковыми подразделениями.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 700 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота, задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники.

Полевой выход продлится до середины сентября.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С мотострелковым подразделением Оперативной группы российских войск в Приднестровье началось ротное тактическое учение
Ракетные катера Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям
В Ленинградской области расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО подняты по тревоге в рамках учения
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО начался лагерный сбор подразделений инженерных войск

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Сборы , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false