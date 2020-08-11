11.08.2020 (18:23)

На Балтийском флоте начался лагерный сбор ракетных войск и артиллерии

На полигонах боевой подготовки армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области начался лагерный сбор ракетных войск и артиллерии.

В ходе проведения полевого выхода военнослужащие отработают вопросы управления артиллерийским огнём, а также примут участие в различных тактических учениях.

Артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, выполнят различные учебно-боевые задачи на местности, в том числе и специальные.

Главной задачей лагерного сбора является слаживание артиллерийских и ракетных дивизионов, отработка взаимодействия с мотострелковыми и танковыми подразделениями.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 700 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота, задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники.

Полевой выход продлится до середины сентября.

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