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11.08.2020 (18:21)

На спецучениях ЮВО задействуют штурмовые подразделения инженерных войск

Применение штурмовых подразделений различными способами – в составе групп прорыва, уничтожения и прикрытия, отработают инженерные соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактических эпизодов на спецучениях.

Спецназовцы инженерных войск преодолеют препятствия в невзрывных заграждениях с использованием самодельных штурмовых лестниц.

Также штурмовые подразделения проделают проходы в минно-взрывных заграждениях с воды в ходе форсирования водной преграды с ходу используя устройства разминирования УР-77 и УР-83П. На каждом из участков прорыва специалисты инженерных войск проделают до 16 проходов с применением УР-77.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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