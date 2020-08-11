11.08.2020 (18:21)
На спецучениях ЮВО задействуют штурмовые подразделения инженерных войск
Применение штурмовых подразделений различными способами – в составе групп прорыва, уничтожения и прикрытия, отработают инженерные соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактических эпизодов на спецучениях.
Спецназовцы инженерных войск преодолеют препятствия в невзрывных заграждениях с использованием самодельных штурмовых лестниц.
Также штурмовые подразделения проделают проходы в минно-взрывных заграждениях с воды в ходе форсирования водной преграды с ходу используя устройства разминирования УР-77 и УР-83П. На каждом из участков прорыва специалисты инженерных войск проделают до 16 проходов с применением УР-77.
Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.