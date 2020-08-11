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11.08.2020 (18:19)

С мотострелковым подразделением Оперативной группы российских войск в Приднестровье началось ротное тактическое учение

С мотострелковой ротой Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) началось ротное тактическое учение (РТУ).

В рамках мероприятия военнослужащие отработали действия при подъеме по тревоге, получили оружие, вывели технику из парка боевых машин и сформировали колону в районе сосредоточения.

Выполнив мероприятия по маскировке военной техники, мотострелки совершили марш протяженностью 40 километров в указанный район в составе роты на более 10 единицах военной техники. При совершении марша в составе роты особое внимание уделялось действиям головного дозора при обнаружении по различным признакам заминированных участков дороги на пути следования колоны.

По прибытии в указанный район личный состав оборудовал позиции для ведения оборонительного боя с условным противником.

РТУ пройдёт в несколько этапов на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Учения , Приднестровье , Военная база
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