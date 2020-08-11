11.08.2020 (18:19)
С мотострелковым подразделением Оперативной группы российских войск в Приднестровье началось ротное тактическое учение
С мотострелковой ротой Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) началось ротное тактическое учение (РТУ).
В рамках мероприятия военнослужащие отработали действия при подъеме по тревоге, получили оружие, вывели технику из парка боевых машин и сформировали колону в районе сосредоточения.
Выполнив мероприятия по маскировке военной техники, мотострелки совершили марш протяженностью 40 километров в указанный район в составе роты на более 10 единицах военной техники. При совершении марша в составе роты особое внимание уделялось действиям головного дозора при обнаружении по различным признакам заминированных участков дороги на пути следования колоны.
По прибытии в указанный район личный состав оборудовал позиции для ведения оборонительного боя с условным противником.
РТУ пройдёт в несколько этапов на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.