11.08.2020 (18:18)

При фортификационном оборудовании инженеры ЮВО на спецучениях применят сирийский боевой опыт

При фортификационном оборудовании рубежей, позиций и районов в ходе проведения специальных учений инженерные подразделения отработают новые приемы и способы выполнения задач инженерного обеспечения, в том числе выработанные на основе сирийского боевого опыта.

Для оперативного оборудования защитных укреплений пунктов управления на учении используют габионы насыпного типа ГНТ-1, ГНТ-2, а также габионы ГНТ- 5/ - 6, установка которых производится механизированным способом.

В ходе инженерного обеспечения войск в условиях ведения ими маневренной обороны инженерные подразделения применят тактику «Сирийский вал», обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.

В целях защиты и маскировки боевых подразделений и командных пунктов военные инженеры выполнят задачи по оборудованию ложных пунктов управления объединений с применением местных материалов - грунта и растительности.

Впервые для защиты районов базирования кораблей от беспилотных летательных аппаратов специалисты инженерных подразделений Черноморского флота и Каспийской флотилии задействуют ловушки, созданные при помощи воздушных шаров и рыболовных сетей.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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