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11.08.2020 (18:14)

Ракетные катера Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям

В рамках совместного выхода в море корабли соединения ракетных катеров Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе ракетных катеров «Моршанск», «Заречный» и «Димитровград» успешно выполнила совместные артиллерийские стрельбы по сложным мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей противника.

В ходе маневров кораблями также были выполнены совместные и одиночные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработаны практические задачи по расстрелу плавающих мин и упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Экипажи ракетных катеров отразили условные диверсионные атаки во время стоянки на незащищенном рейде. В ходе тренировки экипажи выполнили противодиверсионное гранатометание, кроме этого проведены зачетные учения по борьбе за живучесть корабля на ходу.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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