11.08.2020 (18:14)
Ракетные катера Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям
В рамках совместного выхода в море корабли соединения ракетных катеров Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.
В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе ракетных катеров «Моршанск», «Заречный» и «Димитровград» успешно выполнила совместные артиллерийские стрельбы по сложным мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей противника.
В ходе маневров кораблями также были выполнены совместные и одиночные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработаны практические задачи по расстрелу плавающих мин и упражнения по постановке радиоэлектронных помех.
Экипажи ракетных катеров отразили условные диверсионные атаки во время стоянки на незащищенном рейде. В ходе тренировки экипажи выполнили противодиверсионное гранатометание, кроме этого проведены зачетные учения по борьбе за живучесть корабля на ходу.