11.08.2020 (18:06)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» посетит Алжир

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, готовится к деловому заходу в город-порт Алжир — столицу Алжирской Народной Демократической Республики, расположенной в Северной Африке.

Посещение Алжира российским кораблём пройдёт с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества. Год назад в республику совершил деловой заход ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов».

Поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» проходит под флагом начальника штаба бригады противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика. С момента выхода из главной базы Северного флота — Североморска — моряки БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 11 тысяч морских миль, приняли участие в Главном военно-морском параде в акватории Финского залива на рейде Кронштадта и отработали отдельные эпизоды межфлотских учении на Балтике.

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