11.08.2020 (17:58)

Тамара Гвердцители вновь споёт на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня»

Певица и композитор Тамара Гвердцители снова будет радовать своим завораживающим голосом зрителей Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В этом году народная артистка России и Грузии выступит в финале вечерних представлений (за исключением 3 сентября).

«Как и каждый год в финале фестиваля у нас будет выступать сводный оркестр. Он будет состоять приблизительно из 1000 человек. Помимо сводного оркестра, в этом году в финале у нас выступит Тамара Михайловна Гвердцители, она исполнит песню, которую пока мы будем держать в секрете. Эта музыкальная композиция тоже будет соответствовать основной теме фестиваля — 75-летию Великой Победы», — рассказал музыкальный руководитель фестиваля «Спасская башня», начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижёр заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин.

Тамара Гвердцители принимает участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» начиная с 2015 года. В 2016 году в заключительном концерте она выступила в дуэте с постоянной гостьей фестиваля — легендарной французской певицей Мирей Матьё. Звёзды исполнили песню Жоржа Гарваренца на стихи Шарля Азнавура «Вечная любовь».

В юбилейном для фестиваля 2017 году певица подарила публике песню «Зажгите свечи» (музыка и слова Сергея Кузнецова) в сопровождении сводного оркестра. Композиция была посвящена памяти первого музыкального руководителя фестиваля генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Программа фестиваля «Спасская башня» 2019 года, темой которого являлось сольное исполнение, была бы неполной без неповторимого тембра голоса Тамары Гвердцители. Певица исполнила сразу несколько композиций — «Молитву» (слова и музыка Булата Окуджавы) и «Виват, король!» (слова Юрия Рыбчинского, музыка Геннадия Татарченко). Аккомпанировал народной артистке Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением начальника оркестра заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2020 году пройдёт с 28 августа по 6 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь.

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