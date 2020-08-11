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11.08.2020 (16:25)

Движение «Юнармия» объединяет 760 тыс. подростков

Движение «Юнармия» в настоящее время объединяет 760 тыс. подростков. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на совещании по итогам посещения базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске.

«Сегодня юнармейцев почти 760 тысяч по стране. Это — самое большое, самое масштабное, самое организованное (молодежное) движение в стране», — сказал глава военного ведомства.

По словам главы военного ведомства, создаваемые юнармейские дома призваны заменить ранее существовавшие дома пионеров. Таких юнармейских домов уже 46.

Как проинформировал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, к 2021 году на полуострове планируется открытие центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Сергей Шойгу поручил передать руководству края все наработки, касающиеся центров военно-патриотического воспитания «Авангард». Министр обороны сообщил, что часть этих проектов запускается 1 сентября. Он напомнил, что, несмотря на коронавирусную инфекцию этим летом, действовали 1560 летних юнармейских лагерей.

«Все, что касается строительства и объектов, которые мы посмотрели, практически везде мы идем в графике. До 20 декабря нам надо завершить все эти объекты строительства и ввести их в эксплуатацию, — поставил задачу глава военного ведомства — До 1 сентября подготовить и представить мне предложения по обеспечению здесь всех наших офицеров качественным служебным жильем. Сделать это надо в самые короткие сроки».

Сергей Шойгу также подверг критике темпы существующей здесь программы обеспечения жильем, при которых для решения этой задачи потребуется еще семи лет. «Это не допустимо», — подчеркнул Министр обороны, поручив закрыть этот вопрос в течение двух лет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Юнармия , Рабочая поездка МО РФ в ВВО
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