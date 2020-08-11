Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.08.2020 (17:45)

В Ленинградской области расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО подняты по тревоге в рамках учения

Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, подняты по тревоге для проверки боевой готовности в рамках тактико-специального учения.

В ходе мероприятия подразделения совершат марш на полигон, общей протяженностью около 50 километров. Прибыв в указанный район, военнослужащие отработают нормативы по заряжанию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

В завершение обучения расчеты комплексов осуществят учебные пуски ракет на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника, отражении нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживании и эвакуации условно подбитой техники.

К проверке привлечены около 300 военнослужащих, задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.

Справочно:

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Команда из Вьетнама прибыла в Москву для участия в конкурсе «Полевая кухня-2020»
Командующий общевойсковой армии ЗВО проверил готовность войск армии в двусторонних командно-штабных учениях
Более 1,7 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО и 500 единиц техники участвуют в учении в Астраханской области
Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к ротно-тактическим учениям

Метки:
Ракетные войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false