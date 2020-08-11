11.08.2020 (17:45)

В Ленинградской области расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО подняты по тревоге в рамках учения

Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, подняты по тревоге для проверки боевой готовности в рамках тактико-специального учения.

В ходе мероприятия подразделения совершат марш на полигон, общей протяженностью около 50 километров. Прибыв в указанный район, военнослужащие отработают нормативы по заряжанию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

В завершение обучения расчеты комплексов осуществят учебные пуски ракет на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника, отражении нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживании и эвакуации условно подбитой техники.

К проверке привлечены около 300 военнослужащих, задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.

Справочно:

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.

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