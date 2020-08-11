11.08.2020 (17:45)

В Ульяновске стартовал 60-й открытый чемпионат Воздушно-десантных войск по парашютному спорту

В Ульяновске на базе отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения и аэродрома Белый ключ стартовал 60-й чемпионат Воздушно-десантных войск по парашютному спорту, который также является открытым чемпионатом России по парашютному спорту.

Впервые в этом году в рамках чемпионата будет разыгран Кубок командующего ВДВ по парашютному спорту как в индивидуальном, так и в командном зачете.

В ближайшие 10 дней более 120 спортсменов-парашютистов будут состязаться за звание лучшего парашютиста России.

Всего для участия в чемпионате заявлено 15 мужских и 5 женских команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ, Воздушно-космических сил, Западного, Центрального и Южного военных округов, ДОСААФ России и других организаций.

Среди участников соревнований неоднократные чемпионы мира, Европы, России и Вооруженных Сил по парашютному спорту. В составе команды Ульяновского соединения ВДВ выступает заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка мира и Европы по парашютному спорту, член сборной команды России гвардии старший прапорщик Ольга Кравченко, имеющая на своем счету более 10 тыс. прыжков с парашютом.

Участникам чемпионата предстоит соревноваться в индивидуальных и групповых прыжках на точность приземления, а также на индивидуальную и групповую парашютную акробатику.

Прыжки будут осуществляться из самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8 с высоты от 800 до 3500 метров.

Выступая на торжественной церемонии открытия чемпионата, исполняющий обязанности начальника воздушно-десантной подготовки ВДВ – заместителя командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке полковник Владимир Кваш отметил, что 60-й юбилейный чемпионат ВДВ по парашютному спорту проводится в год 75-летия Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск, и впервые в рамках чемпионата будет разыгран Кубок командующего ВДВ.

В заключение полковник Владимир Кваш от лица командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова и командования ВДВ, пожелал участникам чемпионата достижения высоких спортивных результатов в упорной, но справедливой и честной борьбе, удачных раскрытий и мягких приземлений, успехов и удачи.

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