11.08.2020 (17:42)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО начался лагерный сбор подразделений инженерных войск

В Ленинградской области на базе одного из полигонов Западного военного округа (ЗВО) стартовал сбор подразделений инженерных войск Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

В течение месяца военнослужащие инженерных подразделений объединения будут совершенствовать свои навыки и профессиональное мастерство в ходе полевого лагерного сбора. На завершающем этапе мероприятия будет проведён конкурс на лучшее инженерное подразделение объединения.

Сбор состоит из двух этапов. На первом этапе военнослужащие сдадут устные и письменные зачёты по предметам обучения. В ходе второго этапа специалисты на практике отработают задачи и нормативы по тактической, огневой, разведывательной, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также взрывному делу.

В ходе состязания инженеры на время выполнят разведку и разминирование условно заминированной местности, изготовление зажигательных трубок, заглубление магистральных проводов и подрыв опоры моста электрическим способом. Также конкурсантами на время отработают норматив доставки раненых в указанный район при помощи санитарных носилок. Элементы конкурсной программы выполняются на специально подготовленной площадке.

С помощью специальной инженерной техники, такой как бульдозер ДЗ-110, экскаватор ЭОВ-4421, автомобильный кран КС-45719, автогрейдер ДЗ-180, расчёты отделений оборудуют укрытия для личного состава и военной техники.

Также будут оценены навыки командиров инженерных-сапёрных отделений по организации инженерных работ, составлению карточек инженерной разведки местности и правильность изложения боевого приказа.

Объективную оценку действий отделений будет осуществлять комиссия, состоящая из начальников инженерных служб соединений Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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