11.08.2020 (17:23)

Команды-участницы международного конкурса АрМИ-2020 «Военное ралли» прибыли в Кызыл

Военнослужащие Белоруссии и Сербии прибыли в Республику Тыва для участия в международном этапе конкурса «Военное ралли», который пройдет с 23 по 30 августа на полигоне Кара-Хаак в рамках АрМИ–2020.

Торжественная встреча команд-участниц соревнований состоялась в аэропорту Кызыла с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Конкурс «Военное ралли» состоит из четырех этапов. Первый — индивидуальная гонка протяженностью 124 км, где определяются победители в категориях «грузовые автомобили 4х4», «грузовые автомобили 6х6». Второй этап — выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи бронированных автомобилей. Третий — гонка с преследованием на131 км. Четвертый — командная гонка — военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победительница, представившая участников в категориях «бронированные автомобили 4х4», «грузовые автомобили 4х4» и «грузовые автомобили 6х6».

В настоящее время участники прибыли на территорию горного мотострелкового соединения Центрального военного округа для размещения и дальнейшей подготовки к соревнованиям.

Все участники международного конкурса «Военное ралли» будут выполнят заезды на грузовых машинах и специальной технике, принятой на вооружение в Российской Федерации.

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