Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.08.2020 (17:23)

Команды-участницы международного конкурса АрМИ-2020 «Военное ралли» прибыли в Кызыл

Военнослужащие Белоруссии и Сербии прибыли в Республику Тыва для участия в международном этапе конкурса «Военное ралли», который пройдет с 23 по 30 августа на полигоне Кара-Хаак в рамках АрМИ–2020.

Торжественная встреча команд-участниц соревнований состоялась в аэропорту Кызыла с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Конкурс «Военное ралли» состоит из четырех этапов. Первый — индивидуальная гонка протяженностью 124 км, где определяются победители в категориях «грузовые автомобили 4х4», «грузовые автомобили 6х6». Второй этап — выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи бронированных автомобилей. Третий — гонка с преследованием на131 км. Четвертый — командная гонка — военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победительница, представившая участников в категориях «бронированные автомобили 4х4», «грузовые автомобили 4х4» и «грузовые автомобили 6х6».

В настоящее время участники прибыли на территорию горного мотострелкового соединения Центрального военного округа для размещения и дальнейшей подготовки к соревнованиям.

Все участники международного конкурса «Военное ралли» будут выполнят заезды на грузовых машинах и специальной технике, принятой на вооружение в Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 1,5 тыс. военных связистов ЦВО привлечены к двустороннему учению в Поволжье и Сибири
Команда из Вьетнама прибыла в Москву для участия в конкурсе «Полевая кухня-2020»
Активная фаза тактического учения российских мотострелков состоялась в Таджикистане
ЮВО примет иностранные команды международного конкурса АрМИ–2020 «Инженерная формула»

Метки:
Центральный военный округ , Международная деятельность , Соревнования , АрМИ , Военное ралли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false