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11.08.2020 (17:00)

Военнослужащие ЦВО на учении в Сибири предотвратили радиоэлектронную диверсию при помощи беспилотных летательных аппаратов

Военнослужащие подразделений беспилотной авиации 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) предотвратили радиоэлектронную диверсию условного противника, обнаружив замаскированные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе двустороннего учения общевойсковых армии.

В ходе тактического эпизода расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-Универсал», ведущих воздушную разведку местности, занятой условным противником, обнаружили демаскирующие признаки мобильной группы РЭБ, готовящей внезапный радиоэлектронный удар по технической инфраструктуре полевых командных пунктов. Идентифицировав средства противника при помощи аэрофотоснимков и собранных данных радиопеленгования, а также координаты местоположения средств РЭБ были переданы на командный пункт артиллерии для уничтожения.

Для создания учебно-боевой обстановки тактического эпизода привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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