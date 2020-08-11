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11.08.2020 (16:58)

В воинских частях ЮВО в Ростовской области завершился учебно-полевой сбор с курсантами военного учебного центра при Южном федеральном университете

Курсанты военного учебного центра при Южном федеральном университете (ЮФУ) прошли курс полевых занятий по общевойсковой подготовке и освоению средств связи на базе воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В течение месяца в полевых условиях под руководством опытных офицеров и специалистов ЮВО курсанты выполняли упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия на полигоне Кадамовский, а на учебных полях связи отрабатывали нормативы по технической и специальной подготовке на современных радиостанциях Р-161А2М, Р-166 «Артек», командно-штабных машинах Р-149АКШ, радиорелейных станциях Р-419МП «Андромеда-Д», Р-419Л1.

В учебном центре курсанты выполняют нормативы на носимых радиостанциях Р-168, Р-187П1, радиостанциях Р-166, КШМ Р-142, радиорелейных станциях Р-414, Р-415, а также на электронных тренажерах.

Всего к сборам были привлечены более 400 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учебный центр , Южный военный округ , Сборы , Учебный центр
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