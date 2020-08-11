11.08.2020 (16:32)

Между Минобороны России и Камчатским краем налажено плодотворное взаимодействие

Между Министерством обороны Российской Федерации и руководством Камчатского края налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям. Об этом заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«У нас здесь флот, у нас большая база, у нас здесь достаточно много социальных объектов. В регионе успешно решаются вопросы трудоустройства жен наших офицеров, предоставления их детям мест в детских садах и школах, обеспечения жильем личного состава», — отметил Министр обороны на совещании.

По словам Сергея Шойгу, со стороны Минобороны России и флота в свою очередь делается много для обеспечения нормальной жизни, в том числе и жителей края.

«Не так давно здесь был открыт многопрофильный медицинский центр, который оказывает помощь, в том числе и гражданскому населению», — напомнил Министр обороны, подчеркнув, что с начала работы центра в нем получили медицинскую помощь 215 гражданских лиц.

«Мы, естественно, будем продолжать это делать, — сказал глава военного ведомства. —В этом деле должны быть объединены усилия всех профессионалов».

«У нас здесь большие планы. Они связаны в первую очередь с перевооружением армии и флота на новые образцы вооружения и техники. Вы знаете, что в этом году мы должны выйти по современности на довольно высокий уровень — 70%. Исправность, которая держится на уровне 96%. Этот показатель нам нужно будет поддерживать, — сказал Сергей Шойгу. — Поэтому у нас здесь много строек, которые надо и завершать, и что-то новое начинать».

В свою очередь врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отметил, что взаимодействие края с Минобороны России осуществляется по широкому кругу вопросов. Он привел в пример медицинский центр, назвав его «лучшим на Камчатке». Врио главы региона также отметил высокий профессионализм военных врачей, работающих в нем. Он выразил надежду, что жители Камчатки и в дальнейшем будут пользоваться его услугами.

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