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11.08.2020 (15:27)

В Северной Осетии с артиллеристами ЮВО проведено тактическое учение с применением минометов большой мощности «Тюльпан»

Минометчики артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии, совершили марш на полигон Тарское в Северной Осетии для проведения тактического учения с применением минометов большой мощности «Тюльпан».

Боевые расчеты в ходе стрельб нанесли сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам условного противника, их командным пунктам и складам с оружием. Координаты целей подразделения получали при помощи беспилотной авиации. Огонь велся на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники.

Всего в полевых занятиях на полигоне Тарское приняли участие более 1000 военнослужащих артиллерийского соединения ЮВО, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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