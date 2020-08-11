11.08.2020 (14:15)

Инженерные подразделения ЮВО на спецучениях оборудовали пути движения войск и переправы на водных преградах

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных учений задействовали комплекты оперативного развертывания временных дорог для преодоления войсками участков местности со сложным рельефом. Военнослужащие выполнили осушение болотистой местности, в том числе в створах переправ.

У береговой черты реки Дон личный состав понтонного подразделения осуществил сброс звеньев понтона в воду, затем из них была собрана паромная переправа длиной 60 м и грузоподъемностью 170 т.

При помощи созданных паромов и буксирно-моторных катеров БМК-460 специалисты обеспечили переправу колесной техники на другой берег реки шириной до 400 м.

В целях оборудования съездов к переправам специалисты инженерных войск воспользовались мотопомпами для размытия грунта. Впервые для оборудования переправ в условиях морских проливов на учениях задействовали баржи. Инженеры Черноморского флота выполнили подтопление барж-площадок для удержания ленты моста на больших течениях с использованием якорей ВМФ.

Выполнение нормативов в рамках учений предусмотрено на современных средствах инженерного вооружения — катерах БМК-МО, БМК-МТ, а также на аэролодках.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск ЮВО проходят одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего к учениям инженерных войск ВС РФ привлечены более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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