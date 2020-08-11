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11.08.2020 (14:04)

Более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии применят «Ратник» для тактического взаимодействия отделений

Более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии по плану боевой подготовки приступили к отработке тактического взаимодействия расчетов и экипажей боевой техники.

В ходе учебы в условиях горно-лесистой и прибрежной местности личный состав совершенствует навыки по разведывательной, инженерной, огневой и специальной подготовке. Подразделения выполняют различные учебно-боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя в различных условиях, максимально приближенных к боевым.

На занятиях военнослужащими активно применяются элементы средств защиты, связи, наблюдения и прицеливания современных комплектов обмундирования «Ратник», а также военная техника и беспилотные летательные аппараты.

Данному этапу боевой учебы предшествовала 1,5-месячный курс одиночной подготовки молодого пополнения.

В завершение военнослужащим предстоит выполнить дневные и ночные боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения, орудий танков и бронетранспортеров.

Всего в учебных мероприятиях на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также Молькино в Краснодарском крае задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82А и новейшие танки Т-72Б3.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Абхазия
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