Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.08.2020 (13:44)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО из Волгоградской области совершили 800-километровый марш в рамках специального учения

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) совершили 800-километровый марш в составе механизированной колонны из Волгоградской области на полигон Молькино в Краснодарском крае для участия в специальном учении.

Военнослужащие отработают ряд специальных задач по разведке РХБ обстановки, постановке аэрозольных завес для маскировки позиций собственных войск (сил) от ракетно-авиационных ударов условного противника, специальной обработке техники и вооружения в зоне условного заражения.

При выполнении учебных задач будут задействованы современные средства, стоящие на вооружении войск РХБ защиты, в том числе машины радиационной, химической разведки РХМ-6, термодымовая аппаратура ТДА-3 и комплекс аэрозольной дезинфекции КДА.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Сводный отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел дезинфекцию села Левокумское в Ставропольском крае
Зенитчики российской военной базы в Абхазии отразили ракетные и авиационные удары условного противника на отдаленных полигонах
На Кубани около 1000 разведчиков ЮВО в ходе учения десантировались в тыл условного противника
Мотострелки ЮВО совместно с ВС Южной Осетии уничтожат диверсантов условного противника

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false