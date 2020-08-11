11.08.2020 (13:44)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО из Волгоградской области совершили 800-километровый марш в рамках специального учения

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) совершили 800-километровый марш в составе механизированной колонны из Волгоградской области на полигон Молькино в Краснодарском крае для участия в специальном учении.

Военнослужащие отработают ряд специальных задач по разведке РХБ обстановки, постановке аэрозольных завес для маскировки позиций собственных войск (сил) от ракетно-авиационных ударов условного противника, специальной обработке техники и вооружения в зоне условного заражения.

При выполнении учебных задач будут задействованы современные средства, стоящие на вооружении войск РХБ защиты, в том числе машины радиационной, химической разведки РХМ-6, термодымовая аппаратура ТДА-3 и комплекс аэрозольной дезинфекции КДА.

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