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11.08.2020 (13:37)

Связисты ЮВО в рамках спецучений развернули закрытую сеть управления войсками с удаленностью абонентов более 1,5 тыс. км

Связисты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) с помощью новых комплексов «Редут-2УС» и Р-166 развернули в регионах юга России закрытую сеть для управления войсками с удаленность абонентов свыше 1,5 тыс. км.

Подразделения накануне были подняты по тревоге и совершили марш в назначенные районы, отработали маскировку, развернули технику и наладили рабочие частоты.

Специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), стартовавшие 10 августа на территории ЮВО, завершают подготовку к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

К учениям привлечены около 6 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Войска связи
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