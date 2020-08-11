11.08.2020 (13:27)

Сводный отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел дезинфекцию села Левокумское в Ставропольском крае

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провёл специальную обработку зданий и дорог на территории села Левокумское в Ставропольском крае после обращения администрации муниципального образования.

Военнослужащие обработали свыше 100 зданий и около 10 км дорог. Вся площадь обрабатываемой поверхности составила около 50 тыс. кв. м.

Личный состав отряда совершил марш на штатной автомобильной технике из пункта постоянной дислокации. Для дезинфекции были применены комплекты специальной обработки ДК-4 на базе бронетранспортера БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. В ходе работ израсходовано свыше 30 т дезинфицирующего раствора.

Ранее в период обострения распространения вирусных заболеваний для дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО было привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц техники и табельных комплектов.

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