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11.08.2020 (13:15)

Зенитчики российской военной базы в Абхазии отразили ракетные и авиационные удары условного противника на отдаленных полигонах

Расчеты зенитных ракетных комплексов российской военной базы в Абхазии в рамках учения по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) отработали отражение ракетных и авиационных ударов условного противника на отдаленных полигонах.

На начальном этапе учения зенитчики продемонстрировали успешное ведение разведки воздушной обстановки, оперативное определение координат целей и их эффективное поражение в условиях радиоэлектронных помех.

Также в ходе мероприятия на полигонах Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области военнослужащие ЮВО выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных систем и комплексов С-300, «ОСА-АКМ» и «Стрела-10» по ракетам-мишеням, имитирующим тактические авиационные и зенитные ракеты противника.

Стрельба осуществлялась как с оборудованных позиций, так и с коротких остановок при движении в составе колонн.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия
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