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11.08.2020 (12:34)

Министр обороны проверил ход строительства объектов инфраструктуры под новые подлодки ТОФ проектов «Ясень-М» и «Борей-А» в Вилючинске

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа проверил ход строительства объектов инфраструктуры под новые атомные подводные лодки проектов «Ясень-М» и «Борей-А», которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).

Он констатировал, что строительство новых объектов Вилючинска — места базирования подводных сил ТОФ — идет по графику, и поставил задачу «завершить эту работу до конца 2020 года».

Сергей Шойгу обратил внимание главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова и командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца на необходимость сделать базу в Вилючинске «образцовой» и, в частности, «провести специальные учения по ликвидации выслуживших свой срок старых коммуникаций».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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